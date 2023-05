Maltempo a Palermo, i disagi maggiori a Mondello e Zen: allagamenti bloccano due bus

Allerta rossa su Palermo e le prime strade a soffrire la continua e copiosa pioggia venuta giù in queste ore sono quelle di Mondello. Scene viste e riviste: le carreggiate si sono trasformate in fiumi delle più varie dimensioni, frenando la corsa di ben due autobus 806, costretti ad arrestare la propria corsa nel mezzo della rotonda di Valdesi richiedendo l’intervento degli agenti della polizia municipale per regolare il flusso di macchine, fortunatamente quasi inesistente.

I pochi automobilisti, scoraggiati dalle condizioni delle strade, hanno preferito deviare su vie decisamente più larghe, ma non per questo meno sofferenti. In viale Venere l’acqua è arrivata fino all’altezza delle ruote delle macchine, creando notevoli disagi. Stessa situazione in viale dell’Olimpo, dove l’asfalto si è rivelato un letto perfetto per la corrente dell’acqua.

Allo Zen le scene peggiori, dove l’acqua ha raggiunto altezze pericolose invadendo i marciapiedi fino a quasi bloccare la circolazione delle autovetture. Anche il parco della Favorita ha subito gravi conseguenze: per lunghi tratti, la pioggia, complici le condizioni non ottimali dell’asfalto, ha creato vere e propri laghetti, che via via hanno preso consistenza anche grazie al fango venuto fuori dai bordi delle carreggiate.

