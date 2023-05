Palermo, a Ciaculli auto in difficoltà per gli allagamenti ma reggono i sottopassi di viale Regione

Se Mondello e lo Zen sono state le zone più colpite dal maltempo con molte strade allagate, il centro di Palermo ha invece retto. Traffico scorrevole in via Principe di Paternò, via Libertà, via Sampolo, via Francesco Crispi, così come in corso dei Mille, via Buonriposo, via dell'Orsa Minore e in via dell'Orsa Maggiore. Buona la visibilità lungo la Palermo-Sciacca, viabilità regolare anche in viale Regione Siciliana e nei sottopassaggi.

Nelle periferie di Palermo la pioggia caduta incessantemente da stanotte ha lasciato il segno. Così come è successo allo Zen, anche la zona di Ciaculli è andata in sofferenza. Come si può vedere dalle immagini, nella strada laterale di viale Regione Siciliana per lunghi tratti auto e camion hanno avuto difficoltà a transitare: il livello dell’acqua ha raggiunto l’altezza del marciapiede, scoraggiando molti automobilisti che si sono visti costretti ad invertire il proprio senso di marcia. I più coraggiosi, invece, hanno comunque provato a percorrere la zona, procedendo a basse velocità con varie difficoltà dettate dal doppio senso di marcia della carreggiata.

