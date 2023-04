Discesa di Mondello, chiude l'altra carreggiata: ecco cosa cambia

Nuova tappa nei lavori in corso nella discesa di Mondello. Partita, infatti, la fase 2 dell'intervento di efficientamento della rete di pubblica illuminazione in viale Regina Margherita a Palermo. Dopo la sistemazione di strisce gialle e deflettori per delimitare le due nuove corsie, nel pomeriggio sono scattate le modifiche al traffico e gli operai hanno già iniziato gli scavi-

Via libera, dunque, alla circolazione nella carreggiata che da viale Venere sale fino all’incrocio con via Mater dolorosa. Le regole non cambiano: istituzione del doppio senso di marcia, limite di velocità fissato a 30 chilometri orari e divieto di transito per bus e mezzi pensati, compresi i mezzi Amat. A vigilare sono presenti gli agenti della polizia municipale, che forniscono anche indicazioni rispetto ai percorsi alternativi da poter seguire.

Nel frattempo, sono stati completati anche i lavori di potatura e alleggerimento delle fronde degli alberi e riqualificazione delle aiuole da parte degli operatori della Reset, che nei prossimi giorni sposteranno la loro attenzione sulla zona del nuovo cantiere, dove insiste il divieto di transito a bus e mezzi pesanti. La fine dei lavori è prevista in tempo per l’inizio della stagione estiva.

