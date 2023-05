Palermo, completati i lavori all'impianto di illuminazione: riapre viale Margherita di Savoia

Oggi sono stati completati tutti i lavori per il nuovo impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia a Palermo e sono state completate anche le necessarie potature per il ripristino della sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti, dei runner e di chi usa gli autobus. Lo comunica il Comune.

Già dal primo pomeriggio sono state riaperte al traffico le due carreggiate eliminando tutti i disagi che con pazienza e comprensione hanno inevitabilmente subito i cittadini.

Grazie alla perfetta sinergia tra gli assessorati alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e alle ville e ai giardini, nonché alla preziosa collaborazione della Polizia Municipale, dell’Amat e dell’Amg, i lavori sono stati ultimati nei tempi previsti sincronizzando i diversi interventi in modo da ridurre i tempi di chiusura della strada e consentirne il ripristino in sicurezza in tempo per la stagione estiva.

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta dichiarano che “la celerità nell’esecuzione dei lavori e la riduzione al massimo dei disagi per gli automobilisti è il frutto di una piena collaborazione tra gli uffici, di una costante presenza della Polizia Municipale e di una elevata competenza della ditta esecutrice dei lavori. Riaprire la strada da e per Mondello significa consentire di raggiungere la borgata balneare in maniera facile e permette, inoltre, di agevolare il potenziamento delle linee dell’AMAT dedicate a Mondello. Si ringraziano Margherita Di Lorenzo, coordinatore della progettazione e direttore dei lavori, e il Rup Roberto Cairone per l’accuratezza della progettazione e della direzione dei lavori che hanno consentito di realizzare un’importante opera celermente e con il minimo dei disagi. Si ringraziano tutti gli uffici che hanno lavorato in perfetta sinergia e anche l’Assessore alle Ville e Giardini, Andrea Mineo, che attraverso i suoi uffici ha sincronizzato le potature con l’andamento dei lavori. Le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie sono necessarie per rimettere Palermo in condizioni di garantire il benessere e la vivibilità dei suoi cittadini e per accogliere adeguatamente i sempre più numerosi turisti, ma devono essere conclusi in tempi certi, mitigando i disagi e comunicando tempestivamente con la cittadinanza il cronoprogramma dei lavori e le modalità di esecuzione. Il buon governo di una città passa anche da un efficientamento della macchina amministrativa e operativa su cui tutta la Giunta è quotidianamente impegnata.”

