Lavori nella discesa di Mondello, divieto di circolazione per i bus ma c'è chi disattende l'ordinanza

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e di potatura degli alberi in viale Margherita di Savoia, la discesa per Mondello, come viene chiamata a Palermo, rimane in vigore l'ordinanza ma non tutti la rispettano.

Questa mattina, come si vede nel video inviato a Gds.it, un pullman transitava nella discesa di Mondello, pur prevedendo l'ordinanza il divieto esplicito di transito di qualsiasi mezzo pesante. A metà discesa, per evitare i rami degli alberi, ha anche dovuto invadere la corsia opposta, una manovra certamente pericolosa visto che dall'altra parte transitavano diversi veicoli.

I lavori a Mondello hanno visto una fase 1 già finita e adesso si è passati alla seconda.

Cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza prevede la chiusura totale al transito, nella prima fase, via Margherita di Savoia, nel tratto dall'incrocio via Venere a via Mater Dolorosa: Istituzione di doppio senso di circolazione con linea continua gialla e delineatore stradale flessibile in gomma - classe 2 “defleco” per la separare delle due corsie; divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km/h; divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5t, Compresi i mezzi Amat. L'istituzione del doppio senso di marcia lungo viale Margherita di Savoia esclude autobus e mezzi pesanti che quindi non possono circolare.

La segnaletica

Tutto ciò nonostante la segnaletica sia presente. I cartelli di divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5t è stata anche collocata piazza dei Leoni, ingresso viale della Favorita; incrocio via Imperatore Federico e viale della Favorita; inizio via Mater dolorosa – Piazza Pallavicino;

inizio di via Venere; inizio di piazza Valdesi direzione Palermo.

Qualsiasi segnalazione può essere inviata all'indirizzo email: [email protected]

© Riproduzione riservata