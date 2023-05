Palermo, riapre la discesa di Mondello: finiti i lavori all'impianto di illuminazione

Completata la seconda fase di lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di viale Margherita di Savoia, riapre la discesa per Mondello, come viene chiamata a Palermo. La carreggiata è stata riaperta al traffico nel pomeriggio di oggi, dopo un collaudo e una parziale riasfaltatura.

I lavori erano iniziati 17 aprile lungo la carreggiata di viale Margherita di Savoia, in direzione di piazza Valdesi. La discesa di Mondello sarà completamente riaperta per il fine settimana, per poi richiudere lunedì 8 maggio per via delle potature.

Questi lavori in precedenza hanno interessato anche via Lanza di Scalea e fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo.

© Riproduzione riservata