Palermo, via ai lavori nel sottopasso verso il porto: code di auto e disagi alla Cala

Inizia oggi la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria (demolizione intonaci, paratie e ripristino) del sottopasso di piazza XIII Vittime, a Palermo, su via Francesco Crispi, nella corsia in direzione porto. Si temeva traffico, disagi e code, in un punto già parecchio complicato di suo da quel punto di vista, e così è stato. File di auto che vanno dalla Cala a tutto il Foro Italico, con prevedibili perdite di tempo.

L’intervento, la cui conclusione è prevista entro 90 giorni, rientra nell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di ponti, sottopassi, sovrappassi e strade di proprietà comunale. La fase uno nei mesi scorsi aveva visto interessata la carreggiata opposta, quella verso il Foro Italico, per intenderci.

Per cercare di limitare il traffico è stata istituita la zona rimozione lungo la bretella laterale a valle per rendere più scorrevole la circolazione. "Dopo i lavori effettuati lungo la corsia del sottopasso in direzione Cala - ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando - gli uffici e i progettisti hanno proceduto a un’analisi approfondita che consentirà di avere risultati migliori in tempi più brevi rispetto al primo lotto di opere. La sicurezza del sottopasso per questa Amministrazione è il primo obiettivo da raggiungere, in un cantiere annunciato per anni e che finalmente in questi mesi si sta realizzando".

