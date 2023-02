Palermo, ancora alberi caduti in città: rimosso il ficus in via delle Magnolie

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Palermo per il maltempo. Oltre all’albero all’incrocio in via delle Magnolie, rimosso dopo diverse ore con l’intervento dei vigili del fuoco e di ruspe del Comune di Palermo, come dimostra il video, i pompieri sono stati impegnati tra l’altro nella rimozione dalle strade di altri tre alberi.

Uno in viale Strasburgo, un secondo in via Catania e un terzo nella scuola in via Nicolò Garzilli. Nei primi due interventi si sono registrati danni alle auto mentre nel terzo è stata danneggiata una finestra dell’istituto

