Alunna in ipotermia in una scuola di Palermo, i genitori: «Situazione che dura da anni»

Continuano le protesta nella scuola elementare Emanuela Loi, in via Dogali a Palermo, dove una bimba è andata in ipotermia per il troppo freddo nelle aule, dato che i termosifoni sono guasti. I genitori degli alunni dell'istituto non ci stanno e attaccano tutta la gestione. "Sono una mamma delusa, ho due figli che vivono lo stesso disagio, vengono a scuola con i plaid - dice una madre - Ho acquistato una stufa anni fa e ne ho comprata un'altra, la situazione è così da non so quanto tempo, è inutile che dicono che il problema sia una perdita".

"E' da marzo 2022 che ho inviato lettere per risolvere il problema. Ho scritto a tutti, al sindaco, al prefetto. Quando è stata costruita la scuola si è deciso di fare passare gli impianti in un casotto che non è agibile. Gli operai del Coime e di diverse ditte da me chiamate si sono rifiutati di entrare in questa costruzione che non è sicura. Quindi non è stato possibile comprendere quale fosse il guasto. Adesso dopo tutto il clamore sollevato una ditta ha deciso domani di entrare nella struttura e provare a risolvere il problema", aveva detto ieri Rosaria Corona, la dirigente della scuola Emanuela Loi. "Sulla vicenda dell’alunna ho riferito quello che mi hanno detto i genitori - aggiunge - Non ho visto alcun certificato medico. Per risolvere il problema bisogna rifare l’intero impianto all’esterno di quella costruzione. Solo così si eviteranno problemi in futuro".

