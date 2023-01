Palermo, scuole al freddo: riparato il riscaldamento alla Loi, ecco gli altri interventi

«Nella scuola primaria Emanuela Loi la situazione è stata riportata alla normalità. I tecnici dell’Amg Energia e gli operai della ditta privata affidataria hanno terminato i lavori, risolvendo il problema riguardante le fognature e mettendo in funzione l’impianto di riscaldamento. Lunedì mattina torneranno in via Dogali per verificare che tutto funzioni regolarmente». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo. Nella scuola di Passo di Rigano lo scorso martedì (24 gennaio) una bambina è andato in ipotermia leggera per il freddo ed è stato necessario accompagnarla in ospedale con l'ambulanza.

«Stiamo lavorando senza sosta - aggiunge Tamajo - per affrontare i problemi di ciascun istituto». Ecco l'elenco degli interventi resi noti dall'assessore. Nei plessi Alcide De Gasperi, Don Milani-Sferracavallo e Nuovo Pagliarelli impianti in funzione da diversi giorni. Martedì 31 gennaio al plesso Collodi verrà consegnato un bruciatore necessario per rimettere in funzione il riscaldamento. Nel plesso Alongi della direzione didattica Salgari verrà sostituita in tempi brevi la caldaia, ma nel frattempo sono arrivati dei condizionatori per riscaldare in modo provvisorio gli ambienti. All’Istituto comprensivo Scinà Costa il Comune sta tamponando la situazione con condizionatori portatili in attesa che l’Amg verifichi la tenuta dell’impianto elettrico. L’amministrazione, inoltre, ha già autorizzato alcuni interventi su un collettore al plesso Baviera (Istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli) e ha installato un serbatoio di cortesia nel plesso Ilaria Alpi (Istituto Puglisi) in attesa che la scuola acquisti il gasolio con i fondi messi a disposizione. Per quanto riguarda la direzione didattica De Amicis, Amg si sta occupando della riparazione della pompa di calore elettrica del plesso Nazario Sauro. Nel plesso principale di via Rosso di San Secondo, invece, l’emergenza sarà risolta con la sostituzione di una nuova caldaia: i tecnici comunali stanno già lavorando.

«Ricordo - aggiunge ancora l’assessore - che l’amministrazione comunale, su impulso del sindaco Roberto Lagalla, ha appena messo a disposizione delle scuole della città 3 milioni e 900 mila euro che le dirigenti e i dirigenti scolastici possono già utilizzare per interventi di manutenzione, inclusi quelli relativi agli impianti di riscaldamento. Sono già disponibili, inoltre, altri 4 milioni di euro a beneficio dei due accordi quadro relativi alla manutenzione straordinaria delle scuole di Palermo Nord e di Palermo Sud. Fino a qualche settimana fa il Comune di Palermo non aveva un bilancio e, nonostante ciò, abbiamo fatto l'impossibile e lo continueremo a fare nei prossimi giorni per rispondere alle richieste di tutti gli istituti di nostra competenza».

