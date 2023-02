Palermo e le scuole al gelo, il sindaco: «In passato non si è fatto nulla, noi stiamo lavorando»

«Comprendo i disagi degli studenti e del personale scolastico causati dal malfunzionamento degli impianti di riscaldamento delle ultime settimane, ma non posso accettare la strumentalizzazione di questa situazione da parte di alcune forze politiche che, evidentemente, quando erano in maggioranza, non hanno fatto nulla per porvi rimedio e si sono quindi rese complici dello stato attuale delle scuole della città». A dichiararlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. In città sono frequenti le proteste degli studenti per il gelo e nei giorni scorsi c'è stata anche un'alunna, una bambina di dieci anni, finita in ospedale in ipotermia. «Questa amministrazione, al contrario, sin da subito ha iniziato a lavorare al fianco delle scuole di Palermo affinché i disagi subiti in questi mesi possano non verificarsi già dal prossimo anno scolastico», insiste il sindaco.

«Abbiamo infatti deciso - spiega Lagalla - di indirizzare oltre sette milioni di euro, somme rese disponibili negli ultimi giorni del 2022, all’edilizia scolastica per interventi di manutenzione straordinaria, sulla messa in funzione degli impianti di riscaldamento e per sostenere le spese relative ai consumi energetici. Proposte condivise e accolte con favore dai dirigenti scolastici. Da quel momento, l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo è in costante contatto con le scuole per fronteggiare prontamente tutte le emergenze che quotidianamente vengono poste all’attenzione di questa amministrazione. Proprio aver aperto subito un canale di comunicazione diretto con i dirigenti scolastici ha permesso di andare subito al cuore dei problemi, evitando lungaggini tecniche».

Poi il sindaco di Palermo conclude: «Ci stiamo, dunque, confrontando con le diverse emergenze. Ma nonostante ciò, condivido le considerazioni, arrivate anche dai banchi del Consiglio comunale, di chi invita all’adozione di un approccio strategico verso le scuole, attivando anche buone pratiche di risparmio energetico».

