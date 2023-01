Aule senza riscaldamento: a Palermo protestano gli studenti del Marco Polo

Protesta questa mattina all'Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Palermo. Gli studenti hanno manifestato il loro malumore perché a scuola non funziona parte dell'impianto di riscaldamento. Alcune classi sono riscaldate, altre no. I ragazzi nei giorni scorsi avevano chiesto alla dirigente scolastica una soluzione al loro problema ma - a quanto dicono - non hanno ricevuto risposta.

Alle 9.50, come si vede dal video, alcuni studenti sono usciti dalle classi mentre si svolgevano le lezioni e hanno cominciato la loro protesta. La dirigente scolastica si è a quel punto messa in contatto con la ditta affidataria degli impianti che stamattina stessa ha effettuato una verifica dei riscaldamenti all'interno dell'istituto.

