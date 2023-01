L'omaggio senza fine a Biagio Conte, una fila lunghissima per l'ultimo saluto

Un fila lunghissima parte da via Decollati per entrare nella Chiesa della Missione dove si trova il corpo di Biagio Conte. La coda arriva da un lato fino a via Oreto, dall'altro fino quasi alla stazione.

Molti vengono da lontano per portare l’ultimo saluto all’angelo che ha dedicato la sua vita agli ultimi. La cittadella del povero e della speranza è diventato un luogo di preghiera e di pellegrinaggio.

Chi lo ha conosciuto sente il dovere di andare a vederlo ancora un’ultima volta. Ma anche chi non ha fatto in tempo vuole stargli vicino, anche solo un momento. Si respira aria di santità nell’aria. In silenzio e con gli occhi pieni di lacrime e commozione ognuno chiede a fratello Biagio di intercedere per lui e per la sua famiglia. Chi esce dalla Chiesa, dopo aver salutato Biagio Conte, sente di aver ricevuto una benedizione speciale.

La camera ardente rimarrà aperta fino a domani alle 18. Un’ora dopo, alle 19, avrà inizio il corteo e il feretro di Biagio conte sarà portato a spalla da via Decollati fino in Cattedrale. Seguirà una veglia fino a mezzanotte e martedì alle 10:30 saranno celebrati, sempre in Cattedrale, i funerali.

Le parole di Federica Pappalardo – Giusy Lucchese – Carmelo Pantano – Lorenzo Graziano – Michelangelo Balistreri

© Riproduzione riservata