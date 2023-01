L'amore senza confini, la consulta delle Culture porta l'ultimo saluto a Biagio Conte

L’amore è uno solo e non conosce differenze. La consulta delle Culture, insieme ai rappresentanti di varie comunità, ha portato l’ultimo saluto a fratello Biagio. Cattolici, musulmani, ebrei, ortodossi, evangelici, anglicani, indù tutti insieme sono andati alla Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati a pregare per Biagio Conte ma anche per la pace, l'amicizia e la fraternità tra i popoli.

“Oggi la nostra presenza qui – dice l’Imam della Moschea di Palermo Badri El Madani – è per salutare un grande uomo che ci ha lasciato una grande eredità d’amore, di fratellanza e di pace. Biagio Conte è un simbolo per la città, per quello che ha fatto durante la sua vita. Ha dato aiuto e solidarietà ai deboli. Lui ha lasciato tutto e si è dedicato alle persone bisognose e oggi noi tutti abbiamo il dovere di continuare questo percorso”.

Intervista all’Imam della Moschea di Palermo Badri El Madani (interprete Sami Ben Abdelaali) – Claudio Villafranca del Movimento dei Focolari - Diana Fuschi Movimento ecclesiale carmelitano

© Riproduzione riservata