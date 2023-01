Biagio Conte, via Decollati luogo di pellegrinaggio: «Ha dato tutto se stesso per Palermo»

La Cittadella del povero e della speranza in via Decollati dove è stata allestita la camera ardente ed è possibile portare un saluto a Biagio Conte è diventato un luogo di pellegrinaggio.

In tantissimi, fin dalle prime ore del mattino, arrivano alla Missione per portare un fiore, una preghiera, un saluto e sopratutto il loro grazie a fratello Biagio per quello che ha fatto, come è possibile ascoltare da questo video.

La sua vita, la sua generosità, la sua “santità” così come molti la chiamano, ha fatto diventare migliore questa città. La sua morte ha unito i cuori, ha avvicinato molti alla fede e alla preghiera e ha aperto gli occhi a tutti. Ognuno con il proprio credo, perché ci sono anche uomini e donne che entrano alla Missione che professano religioni diverse da quella cattolica, prega per fratello Biagio, in nome dell’amore. Perché è questo che ha insegnato fratello Biagio, amare il prossimo come se stessi.

«Ha cambiato Palermo e ci lascia una grande eredità, difficile da portare avanti. Sapeva donarsi agli altri con estrema semplicità», è uno dei commenti raccolti in questo video. «Faceva del bene a tutti». E ancora: «È stato portato qui da Dio. La sua missione è stata grande. Ha fatto di tutto per Palermo».

