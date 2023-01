Palermo, il video dalla Missione speranza e carità: silenzio e preghiere per Biagio Conte

Biagio Conte è disteso sul suo letto, è sereno, circondato dall'affetto dei fratelli che nella sua camera pregano e cantano. Dalla sua finestra, nei rari momenti in cui è cosciente, vede il giardino, lo stesso in cui spesso si è intrattenuto in preghiera davanti ad una statua della Madonna. Domenica scorsa, raccontano dalla Missione speranza e carità che lui ha fondato e dove negli anni ha accolto tante persone in difficoltà, è stato portato nella chiesa del centro e si è raccolto in preghiera. Adesso è più fragile, ha bisogno di riposo e di assistenza. Palermo è in ansia per lui.

Nella Missione speranza e carità, come si può vedere dal video. in queste ore regna il silenzio nonostante il viavai di fratelli e di fedeli che vorrebbero stare vicino a Biagio Conte. Venerdì tornerà a fargli visita anche l'arcivescovo Corrado Lorefice.

Si prega e si spera nella casetta dell'astanteria, anche se consapevoli che le condizioni di fratello Biagio sono seriamente compromesse. Da giorni beve e mangia poco, il fegato non lavora più bene e la sua pelle è un po' ingiallita. Nelle mani guanti di lana che lasciano scoperte le dita che avvolgono un rosario, sul comodino immagini sacre. Fratello Pino è accanto, ma da lontano in tanti che lo amano e gli sono riconoscenti gli sono vicini con le loro preghiere.

