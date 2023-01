Palermo, i volontari si stringono attorno a Biagio Conte: "Siamo in silenzio e preghiera"

C'è un popolo di volontari che prega per Biagio Conte. C'è una città in ansia per il fondatore della Missione speranza e carità di Palermo, le cui condizioni sono sempre più gravi. Il missionario laico, che a settembre ha compiuto 59 anni, da alcuni mesi è malato di cancro al colon.

La sua stanza della Missione di via Archirafi sembra più la camera di un reparto ospedaliero e attorno a lui vegliano i volontari che fanno sentire le loro preghiere, il loro calore. Biagio Conte avrebbe anche perso conoscenza, sebbene sulle sue condizioni non trapeli nulla dalla Missione.

"Per il momento siamo in silenzio e preghiera e meditiamo tutto nel cuore come Maria". Questo è l'unico segnale che arriva dalla struttura di via Archirafi. Parole di evidente preoccupazione ma che nascondo anche un filo di speranza. Dopo le visite dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e del cardinale emerito Paolo Romeo, le porte del centro che da sempre accoglie i poveri, sono rimaste chiuse. Chiuse raccogliendo tutto il silenzio e le preghiere di chi per anni ha seguito Biagio Conte nel suo cammino.

Nei mesi scorsi era stato proprio il missionario ad annunciare la sia malattia e lo aveva fatto chiedendo di pregare per lui. Il suo l'ultimo messaggio è arrivato proprio a ridosso del Natale, quando aveva chiesto aiuto per il pagamento delle bollette di gas e luce lievitate nelle comunità per poveri da lui gestite.

