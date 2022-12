Palermo, l'assalto al supermercato: ecco i danni dopo l'esplosione della cassa continua

Il boato ha svegliato i residenti. E i segni dell'esplosione sono ancora evidenti, come si può vedere dal video. Ecco le conseguenze del tentato furto a un Penny Market in via Sciuti a Palermo. Intorno alle 5 i banditi hanno fatto esplodere la cassa continua fuggendo poi col bottino. Uno dei ladri è stato intercettato, un altro è riuscito a fuggire, ma non si esclude che ci fossero dei complici che si sono dileguati,

«Sono qui da 37 anni, una cosa del genere non era mai successa», dice il portiere dello stabile in cui si trova il supermercato. Le immagini parlano chiaro. Uno squarcio sul tetto, pezzi di muro per terra.

I residenti, svegliati dal boato, hanno subito chiesto l'intervento dei carabinieri, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'auto, una 500 L risultata rubata, con a bordo i banditi, durante la fuga si è scontrata in viale Lazio all'angolo viale delle Alpi con una Peugeot 207. Lievi ferite per uno dei malviventi, il quale è stato fermato. All'interno del mezzo i militari hanno trovato sia le bombole di acetilene utilizzare per forzare la cassaforte, sia i soldi, 20mila euro in banconote, che erano stati rubati.

© Riproduzione riservata