Tentano di far esplodere la cassa del market a Palermo, recuperati 20 mila euro

I due ladri del Penny Market, che hanno cercato di far esplodere la cassa, erano riusciti a portare via 20 mila euro dalla cassaforte. Dopo il colpo i carabinieri chiamati dai residenti sono arrivati insieme ai vigili del fuoco. I militari hanno visto due persone, a bordo di una Fiat 500, che stavano fuggendo. Ne è nato un inseguimento finito. I due giovani sono fuggiti a piedi. Uno è stato bloccato dai militari e arrestato. Nell’auto c’erano ancora 20 mila euro in banconote. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palazzo.

