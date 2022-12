Palermo, rapina in un supermercato: ladri fanno esplodere cassa continua, un arresto

I ladri hanno fatto esplodere la cassa continua del Penny Market di via Sciuti a Palermo. I banditi sono entrati nel supermercato e hanno utilizzato l’acetilene per aprire la cassa. L’esplosione ha allarmato i residenti che hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati coi vigili del fuoco. Dopo aver intercettato l'auto dei malviventi che si trovava ancora in zona, i militari sono partiti con un inseguimento che si è concluso in viale Lazio, all'incrocio con viale delle Alpi, dove la 500L, risultata rubata, si è scontrata con una Peugeot 207. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino.

Uno dei malviventi è rimasto lievemente ferito ed è stato arrestato. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale. Gli altri sono scappati a piedi e hanno al momento fatto perdere le loro tracce. I carabinieri hanno trovato nel cofano della Fiat 500L, bombole di acetilene e, a quanto pare, i soldi rubati al supermercato. Sono in corso indagini.

