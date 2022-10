Palermo, si rifiutano di pagare l'ingresso in discoteca e picchiano il buttafuori

Un buttafuori è stato picchiato davanti alla discoteca Country, in via dell’Olimpo, a Palermo, da alcuni clienti che non volevano pagare la cifra richiesta di 20 euro e pretendevano di entrare gratis. Ora l’addetto alla sicurezza, un quarantenne, ricoverato al Civico di Palermo, ha una grave ferita all’occhio. Sulla vicenda indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le attenzioni si concentrano su un gruppo di quattro persone.

Secondo quanrto è stato ricostruito, l’episodio di violenza di è registrato nella notte di sabato davanti alla discoteca di via dell’Olimpo, intorno alla mezzanotte

© Riproduzione riservata