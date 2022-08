A Palermo salta il tappo di viale Regione, Lagalla: «Altri cantieri, Papireto e ponte Corleone»

Conclusi i lavori di manutenzione dei canali Passo di Rigano e Mortillaro a Palermo, è stato riaperto il tratto della carreggiata di viale Regione in direzione Trapani, all’altezza di via Principe di Paternò .

«Siamo stati in circonvallazione per restituire questo segmento di strada alla città - commenta in questo video il sindaco Roberto Lagalla -. È chiaro che non c’è da gioire particolarmente per il ripristino di una condizione normale, dopo quasi due anni di sofferenza per i cittadini. Di certo, la nostra amministrazione ha seguito e accelerato la parte finale di questo cantiere che, anche grazie all’intervento della Regione Siciliana, è stato possibile rimuovere, riprendendo dei lavori, per troppo tempo rimasti sospesi, dall’incerto finale. Quest’ultima fase dei lavori, infatti, nelle previsioni sarebbe dovuta terminare intorno al 10 settembre e almeno siamo riusciti a riaprire la strada entro la fine di agosto e in largo anticipo con la riapertura delle scuole». Lagalla questa mattina era in viale Regione insieme all’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando e al vicesindaco Carolina Varchi.

Ma la viabilità a Palermo ha anche altre emergenze da affrontare, come ha sottolineato lo stesso sindaco: «Adesso pensiamo a rimuovere gli altri cantieri che bloccano la città. L’assessore Orlando è molto presente e attivo su questo fronte e in questi giorni stiamo affrontando il blocco del Papireto con il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Un altro tema – aggiunge il sindaco - riguarda i lavori sul ponte Corleone. Il Comune sta seguendo la parte istruttoria perché la precedente amministrazione non aveva neanche concluso la convenzione con l’Anas, che noi finalizzeremo nei primi giorni di settembre, in modo che l’Anas possa realizzare le opere di consolidamento alla base del ponte, al termine delle quali le due corsie potranno già essere ripristinate secondo la normale dinamica di traffico».

Video di Marcella Chirchio

