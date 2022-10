Palermo, via ai lavori per la messa in sicurezza del ponte Corleone

Sarà aperto domani il cantiere per i lavori che dovranno mettere in sicurezza il ponte Corleone, almeno nella tratta che porta verso Catania. È il primo passo prima del restyling complessivo dell’intera infrastruttura che nei mesi scorsi è stata un vero e proprio incubo per gli automobilisti, rimasti spesso intrappolati nel traffico in un imbuto infernale, senza la possibilità di una via di fuga alternativa. Limitazioni di velocità, restringimenti, divieti per il transito dei mezzi pesanti, installazione di autovelox e pattuglie fisse a sorvegliare, hanno limitato i potenziali rischi aumentando contemporaneamente i disagi che hanno toccato l’apice lo scorso Natale quando - nel bel mezzo di un caos indescrivibile - occorrevano non meno di quattro ore, e non solo negli orari di punta, per uscire o entrare in città.

