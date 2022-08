Palermo, le drammatiche immagini da Borgo Nuovo: fiamme vicino alle case, gente in fuga

Un video che racconta la drammatica situazione del quartiere di Borgo Nuovo, a Palermo. Da ora brucia la zona, sono intervenute le forze dell'ordine per arginare le fiamme ma intanto la gente impaurita ha lasciato le case, come testimoniano anche le file di auto. La situazione è drammatica.

"Servono subito i mezzi aerei - affermano - sappiamo che ci sono altre situazioni pericolose oggi. Ma qui è davvero un dramma. Abbiamo visto tanti lasciare le case. Fate presto".

Ma la situazione, sul fronte incendi, è pesante in tutta la provincia di Palermo. Squadre a terra e 5 canadair sono entrati in azione per gli incendi che hanno interessato i comuni di Carini, Torretta, Bolognetta, Partinico, Monreale, Belmonte Mezzagno, San Giuseppe Jato. Per dare una mano sono arrivati rinforzi delle squadre di Enna e Agrigento.

