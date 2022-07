Palermo, tutto pronto per il Festino: accese le luminarie lungo il Cassaro

A Palermo corso Vittorio Emanuele illuminato per il Festino di Santa Rosalia. Ieri sera il sindaco Roberto Lagalla ha acceso l'impianto delle luminarie che domani accompagneranno il passaggio del carro di Santa Rosalia.

"Luminarie - ha detto Lagalla - che si vanno ad aggiungere a quelle accese lungo via Maqueda, grazie al sostegno dei commercianti. Anche queste luci, dunque, rappresentano il tratto distintivo di questa 398esima edizione del Festino di Santa Rosalia, che fin dall’inizio è stata all’insegna della coralità".

Alcune delle “sagome luminarie” raffiguranti la Santa Patrona che allestite lungo il Cassaro sono state realizzate da Confcommercio e nei giorni scorsi, insieme al coordinatore del comitato artistico istituzionale Maurizio Carta, al coordinatore organizzativo Gaspare Simeti e al direttore artistico Fabrizio Lupo, sono state sviluppate alcune idee innovative e progettuali attraverso le quali dare un contributo e rappresentare gli imprenditori e le imprenditrici di Palermo: verrà garantita una serie di servizi necessari al Festino che coinvolgerà centinaia di migliaia di palermitani.

Come da tradizione anche quest'anno il carro trionfale di Santa Rosalia sfilerà lungo il Cassaro il 14 luglio, attraverso un percorso musicale “a stazioni”, che partirà da Palazzo Reale farà tappa alla Cattedrale, a piazza Vigliena, all’incrocio con via Roma, alle Mura delle Cattive e, infine, giungerà al Palchetto della Musica per un ultimo saluto musicale prima degli attesissimi fuochi d’artificio.

Davanti al carro, in prima fila lungo tutto il percorso, sfileranno medici, infermieri, protezione civile, forze dell’ordine, Croce Rossa, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto durante la pandemia.

