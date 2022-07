Festino, Liturgia Ortodossa nella Cattedrale di Palermo con l'arcivescovo Lorefice

Liturgia Ortodossa questa mattina in Cattedrale a Palermo. La cerimonia religiosa è stata presieduta da monsignor Juraj Stransky, arcivescovo Ortodosso di Michalovce e Košice (Slovacchia) con la partecipazione delle comunità ortodosse di Palermo e la presenza dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

La celebrazione di questa mattina si inserisce nell'ambito del programma degli eventi religiosi del Festino di Santa Rosalia che avrà il culmine questa sera con il corteo trionfale del carro lungo le vie del centro storico del capoluogo siciliano.

L'arcivescovo Lorefice ha voluto aprire i festeggiamenti di quest'anno per Santa Rosalia, proprio con un segnale di apertura e di dialogo con altre religioni e riti religiosi. Nei giorni scorsi, al Palazzo Arcivescovile, ha incontrato, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per il Dialogo Ecumenico e Interreligioso, i diversi Uffici Pastorali Diocesani presenti a Palermo. Un appuntamento al quale hanno preso parte i rappresentanti di tutte le chiese cristiane, la rappresentante della Comunità ebraica, Luciana Pepi presidente dell’Istituto Studi ebraici, i rappresentanti di religione islamica, l’Associazione Culturale Sufi Al Fanà, l’Associazione donne musulmane Fatima e Donne Tunisine Aidone, i rappresentanti di religione Indù e Buddista, e le comunità della Nigeria, Repubblica Democratica Congo, Costa d’Avorio, Mali, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Camerun, Filippine e Algeria.

