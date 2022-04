L'addio di Palermo a Letizia Battaglia, Orlando: "Una donna oltre i luoghi comuni e i perbenismi ipocriti"

Migliaia di palermitani, questa mattina, hanno dato l'ultimo addio a Letizia Battaglia, la fotoreporter morta mercoledì sera a 87 anni.

Amici, familiari, politici, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti ma anche gente comune ha partecipato alla cerimonia laica che ha salutato la Battaglia prima che il feretro venisse trasferito a Cosenza per la cremazione. Le sue veneri saranno poi sparse in mare, come era suo desiderio.

"Letizia Battaglia ci ha lasciato. Tante lacrime e un grande dolore - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - proprio così, capace di fare emergere pezzi di umanità tra sofferenze e violenze disumane. Una grande voglia di rendere visibile l’invisibile nella sua vita, con i suoi scatti, nella sua attività politica. La innocenza, la malvagità, la vita, la morte. Un amore senza regole e senza limiti per gli ultimi, per gli emarginati. Ha condiviso sempre il primato dei diritti anche oltre e contro la legge. Una donna, una artista, una politica 'oltre', sempre 'oltre' i luoghi comuni e i perbenismi ipocriti. Una donna leggera e scomoda come è chi ha valori forti".

