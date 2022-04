Palermo, il Centro internazionale di fotografia sarà intitolato a Letizia Battaglia

«Il viale principale dei Cantieri Culturali sarà intitolato a Letizia Battaglia, così come il Centro Internazionale di fotografia all’interno dei Cantieri Culturali». Lo ha deciso il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Inoltre poco distante il viale le sarà dedicato un murale vicino a quello realizzato per ricordare Fabrizio De André. «Lasceremo - ha aggiunto il sindaco - anche un muro bianco affinché chiunque voglia scrivere un pensiero, apporre la propria firma o dedicare un ricordo ad una donna che ha saputo andare ‘oltrè, che era ‘oltrè i luoghi comuni e i perbenismi ipocriti».

In mattinata era stato il Centro Pio La Torre a lanciare la proposta che il Centro di Fotografia portasse il nome della fotografa che lo ha fondato. «Tra le sue numerose attività, Letizia Battaglia è stata l'anima e il fulcro portante del Centro Internazionale di Fotografia di Palermo. Ha ospitato mostre fotografiche e proiezioni video di importanti artisti nazionali ed internazionali che hanno arricchito la città. Crediamo che sia doveroso intitolare il Centro a Letizia creando anche una struttura collegiale che abbia il compito di tenere alta la produzione artistica della prestigiosa struttura che i Cantieri culturali ospitano anche in suo nome», aveva scritto in un appello il presidente del Centro studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco, a cui Letizia Battaglia negli anni ha donato decine di immagini per arricchire l'archivio fotografico frequentato quotidianamente da migliaia di ricercatori e studenti da tutto il mondo.

© Riproduzione riservata