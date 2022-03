Scirocco a Palermo, vigili del fuoco instancabili: 170 interventi in 24 ore

A Palermo e in provincia almeno 170 intervenenti dei vigili del fuoco in meno di 24 ore a causa del maltempo, in particolare del fortissimo vento di scirocco che ha flagellato il territorio per tutta la notte. Numerosissimi gli interventi svolti per «alberi caduti o pericolanti, tetti ed elementi costruttivi divelti», scrivono i vigili del fuoco in un tweet.

Raffiche di vento fino a 75 nodi hanno colpito Palermo causando le scene di panico in aeroporto che hanno fatto il giro del web e il crollo di una palazzina fatiscente disabitata nel rione Borgo Vecchio. E costringendo i pompieri a una lunghissima serie di intervenuti per alberi caduti, tettoie, lamiere, pensiline strappate via, spesso finendo nelle sedi stradali.

Particolarmente impegnativo un intervento all'Addaura, come documentano le immagini del video.

Il vento devasta Palermo: crolla palazzina, panico in aeroporto, autostrada bloccata. Le foto La palazzina crollata in via Ximenes, al Borgo Caos sulla Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, con l’autostrada chiusa dopo il crollo di un albero L’albero crollato sulla carreggiata della Palermo-Catania Danni all’aeroporto per il vento Danni all’aeroporto per il vento I danni all’aeroporto Foto inviata da Federico Calandra Ramo caduto in via Albanese Albero spezzato in via Crispi Palawinning distrutto Il preidente della Regione Musumeci in via Ximenes

