Palermo, lo Scirocco sta creando danni: abbattuti alberi, parte di un tetto e pali della luce

Il forte vento di Scirocco che si è abbattuto su Palermo sta creando danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo e in provincia. Il centralino della sala operativa in queste ultime ore non ha smesso di squillare. Richieste di intervento per grondaie pericolanti, vetri e pali pericolanti.

Interventi per alberi crollati in strada a Palermo in via Angelo Senisio, in via Vincenzo Di Marco, in Largo Akrai e sulla provinciale per Bellolampo. Interventi anche a Bonagia per rami spezzati e in via Roma per alcuni vetri che rischiavano di finire per strada. Parte di un tetto è caduta in via Sagittario e un palo pericolante dell’illuminazione si è abbattuto a terra in via Giovanni Zappalà. Interventi anche in provincia: a Carini un palo pericolante in via Giummari e una grondaia in via Sardegna. A Monreale sono caduti calcinacci in via Venero. A Partinico palo pericolante in corso dei Mille.

© Riproduzione riservata