Frane a Petralia e Polizzi: "L'obiettivo è ripristinare la strada quanto prima"

"Stiamo cercando di ripristinare la strada quanto prima". L'emergenza frane sulle Madonie passa dalla viabilità e dalle parole del sindaco di Polizzi, Gandolfo Librizzi, all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza a Polizzi Generosa e a Petralia Sottana, paesi colpiti da eventi naturali straordinari a fine dicembre 2021 e nello scorso mese di gennaio. Due grandi frane hanno messo in ginocchio i due centri delle Madonie, provocando danni ad oltre 60 case e alle strade e l’evacuazione di circa 50 persone.

"Tra gli obiettivi urgenti resta ora prioritario quello di mettere in sicurezza la SS643 e riaprirla a quanto prima", afferma. "Per questo il Comune ha impostato le necessarie azioni e, anche al fine di valutare le ulteriori azioni in emergenza da intraprendere per la messa in sicurezza delle case e del corpo stradale e per la riapertura della strada statale, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, d'intesa con il Comune, ha indetto una riunione urgente per giovedì 17 febbraio alle ore 10 presso la direzione del Dipartimento con tutti i soggetti istituzionale competenti a poter garantire la messa in sicurezza e riapertura della strada".