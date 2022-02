Frane sulle Madonie, approvato lo stato di emergenza per Polizzi e i Comuni limitrofi

Emergenza frane nelle Madonie e arriva lo stato di emergenza. Dopo la richiesta del Comune di Polizzi e l’istruttoria dello stato di crisi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nel pomeriggio di oggi la Giunta regionale ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il paese e per gli altri comuni colpiti da eventi naturali straordinari nello scorso mese di gennaio. L’obiettivo è mettere in sicurezza la strada e aprirla.

"È questo un primo significativo passo per affrontare tutti gli interventi attivati in via straordinaria e urgente: evacuazione e assistenza della popolazione; monitoraggio e interventi di primo ripristino; nonché quelli relativi al ristoro per i danni subiti da parte dei privati. La palla passa adesso alla Protezione Civile nazionale per l’emissione dell’Ordinanza dello stato di emergenza, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri", fa sapere con un post su Facebook l'amministrazione comunale di Polizzi.

Il Comune di Polizzi "ha impostato le necessarie azioni e, anche al fine di valutare le ulteriori azioni in emergenza da intraprendere per la messa in sicurezza delle case e del corpo stradale e - fanno sapere - per la riapertura della strada statale, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, d'intesa con il Comune, ha indetto una riunione urgente per Giovedì 17 febbraio alle ore 10, presso la direzione del Dipartimento, con tutti i soggetti istituzionale competenti a poter garantire la messa in sicurezza e riapertura della strada. Non è una situazione semplice da risolvere, ma si è sulla strada giusta per riuscire nell’impresa".

© Riproduzione riservata