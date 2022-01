Il video della frana che mangia Polizzi: famiglie evacuate, case crollate, strade spaccate

Famiglie evacuate, case abbattute, strade che si aprono a metà. Uno scenario che fa paura a Polizzi Generosa, per via della frana che lunedì ha colpito le Madonie e che ancora non accenna a fermarsi.

Il movimento della terra si è manifestato, nei giorni scorsi, anche con la caduti di massi sulla statale 643 che collega Collesano a Polizzi. In quattro giorni la situazione è precipitata per via del fatto che sta franando un'area di circa 150 metri.

Un fenomeno che si muove piuttosto velocemente, tanto che la Protezione Civile ha chiesto all'amministrazione comunale di evacuare alcune case nel cuore della notte. Abitazioni poste a monte della frana e senza lesioni ma che potevano essere interessate dalla regressione e dal dissesto.

Una situazione in rapida evoluzione che emerge anche da queste immagini, in cui i muri delle case transennate vengono giù improvvisamente.

