Ancora file per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, ore di attesa e auto in coda

Ancora file per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Questa mattina (domenica 23 gennaio) lunghe file all'hub del capoluogo, file di auto incolonnate per ore lungo la strada in attesa di sottoporsi al test.

In tanti si sono trovati in fila in auto per effettuare un tampone rapido. Incolonnamenti fino all'angolo fra via Montepellegrino e via Ammiraglio Rizzo. Lunghe code anche nell'hub della Casa del Sole organizzato dall'Asp: anche qui nel drive centinaia di vetture in coda. In attesa anche studenti e bambini delle scuole accompagnati dai genitori. Già nei giorni scorsi, con la ripresa delle scuole, la richiesta di tamponi negli hub e nelle farmacie palermitane era aumentata, in particolare da parte degli studenti.

L'afflusso massiccio è stato dovuto probabilmente al fatto che da domani si tornerà al lavoro e in molti avranno bisogno di un tampone per l'aggiornamento del cosiddetto "tampone base", quello che si ottiene appunto con un test anti Covid 19 negativo per esercitare una serie di attività.

Le immagini alla Fiera del Mediterraneo di Palermo sono di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata