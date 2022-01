Palermo, corsa al tampone e al vaccino alla Fiera del Mediterraneo: open day per grandi e piccoli

È ancora corsa al tampone alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Come si vede dal video si è formata una lunga fila di auto per il tampone presso l’hub palermitano. Ore di attesa quasi come accadeva nel pieno delle feste di Natale.

Ma non si va in fiera solo per il test. Per tutto il weekend si potrà anche fare il vaccino senza prenotazione, open day per tutti, anche per i bambini. Ed ecco che infatti non mancano le famiglie che hanno accompagnato i propri piccoli che devono ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid.

“Eravamo scettici ma alla fine ci siamo decisi a fare il vaccino ai nostri figli - racconta un genitore - giusto così, in famiglia siamo tutti vaccinati”.

“I numeri sono brillanti - dice Rosario Iacobucci, responsabile dell’hub della Fiera del Mediterraneo - molta gente nel weekend approfitta del fatto che magari non lavora e viene a vaccinarsi. Possiamo ritenerci soddisfatti, l’iniziativa è abbastanza efficace”.

Un risultato che si affianca all'incremento delle vaccinazioni nelle farmacie: circa ottomila in una settimana, 50mila dallo scorso 3 settembre in provincia di Palermo: "Sono numeri che confermano quanto i cittadini stiano apprezzando il nuovo ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità, sicuro, efficiente e comodo da fruire", dice Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente a Palermo di Federfarma. Nelle 93 farmacie che hanno attivato il servizio (61 in città e 32 in provincia) sono state inoculate 2.958 dosi di Pfizer e 4.920 di Moderna, per un totale di 7.878 somministrazioni (4.302 a Palermo e 3.576 in provincia). Dall'inizio della campagna vaccinale in farmacia, lo scorso 3 settembre, sono stati immunizzati 49.666 cittadini.

© Riproduzione riservata