Palermo, buche sull'asfalto: percorso ad ostacoli delle auto in via Villagrazia

Slalom tra le buche. La via Villagrazia a Palermo è quasi un campo ad ostacoli. Strada dissestata, piena di buche, chi la percorre in moto o in bici deve davvero gridare al miracolo se riuscirà a percorrerla tutta senza fermarsi per evitare i “fossi” che segnano questa arteria, abbastanza percorsa in queste ultime settimane a causa anche degli ingorghi che si creano sul ponte Corleone. Non solo buche, in via Villagrazia si creano quotidianamente file di traffico a causa delle tante auto posteggiate in doppia fila che intralciano il percorso di mezzi pesanti e autobus.

Lo scorso dicembre la Rap aveva annunciato una serie di interventi per le buche in città. Prevista una gara d'appalto per l’affidamento dei lavori «tappabuchi» che potranno consentire fino a 600 interventi definitivi.

L'azienda ha programmato un calendario per i primi interventi già in parte avviato alla Cala, in piazza XIII Vittime, via Lincoln, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo, corso Calatafimi, via dei Cantieri, via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Leonardo da Vinci, via Mauro de Mauro, viale Michelangelo, viale Lazio, via Imperatore Federico, via Sadat Anwar, via Montepellegrino, corso dei Mille, via Messina Marine, viale Croce Rossa, piazza Vittorio Veneto, viale della Libertà, piazza Sturzo, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Dalla Chiesa, via Principe di Villafranca, via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco.

