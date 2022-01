Inascoltato l'appello di Costa: fiera di Palermo assediata per i tamponi, farmacie al collasso

Inascoltato l'appello del commissario anti-Covid Renato Costa, non si ferma la corsa al tampone a Palermo. In Fiera la fila interminabile di auto comincia da via Anwar Sadat poco dopo l'ingresso dedicato alle vaccinazioni, al civico 9. Si cammina a passo d'uomo. In due, in quattro per auto, con e senza mascherina. C'è chi si è portato pure il cane.

La coda sembra non finire mai. I più stanno al cellulare per ammazzare il tempo, qualcuno apre la portiera e scende dalla macchina per sgranchirsi le gambe. E intanto le farmacie della zona sono al collasso. Alla farmacia della statua è tutto prenotato fino al 4 gennaio. Si procede 150 persone al giorno. Dalle 8 alle 20,30 no stop. Solo su prenotazione.

In via Marchese Di Villabianca invece c'è ancora qualche posto in giornata. Ci si mette in fila e si aspetta. "In questo momento mediamente si fanno 500 tamponi al giorno - spiega Enzo Sciamé, titolare della farmacia 360 Villabianca - Le prenotazioni riusciamo a gestirle, siamo in sei addetti esclusivamente per i tamponi"

Dopo Capodanno a Palermo gli hub per i tamponi sono stati presi d'assalto. Lunghe code anche alla Casa del Sole. Intanto, domani l'istituto zooprofilattico nella zona di Villa Tasca apre un altro hub per i tamponi.

