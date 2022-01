Palermo, l'appello di Costa: "Basta corsa al tampone, utile farlo solo in certi casi"

Code interminabili per i tamponi, scene che resteranno impresse nella memoria collettiva. A Palermo per giorni le auto in coda per raggiungere l'hub della Fiera del Mediterraneo hanno provocato ingorghi non solo nelle strade vicine ma anche su via Montepellegrino e via Crispi. Adesso arriva l'appello del commissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa.

"La gente si sta precipitando all'hub, ma il tampone non è un passaporto per poter fare tutto. Va fatto solo se ci sono indicazioni precise - commenta Costa in questo video -, se c'è stato un contatto strettissimo con un positivo o se si ha il sospetto di avere contratto il virus. Se si è vaccinati con tre dosi e non si hanno sintomi, il tampone nella maggior parte dei casi è inutile. Non fate la corsa al tampone che spreca risorse umane e materiali".

Secondo Costa, ciò che più conta sono i comportamenti prudenti. "Il tampone da solo non risolve il problema. L'aiuto arriva dai comportamenti corretti, ovvero dall'uso della mascherina soprattutto al chiuso, dall'aerazione dei locali, dall'igiene delle mani ma è soprattutto evitando gli assembramenti che si tiene il virus lontano. Attualmente siamo protetti dal vaccino, ma non dobbiamo perdere il vantaggio che abbiamo guadagnato in questi mesi".

