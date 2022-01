Troppi bambini in coda per il vaccino alla Fiera di Palermo, stop all’open day

Sospeso l’open day vaccini anche per i bimbi dai 5 agli 11 anni. Da domani, venerdì 7 gennaio, all’hub della Fiera del Mediterraneo, anche gli utenti più piccoli potranno entrare solo con prenotazione.

La decisione è stata presa dal commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, dopo le ultime giornate di grande afflusso al padiglione 20A della Fiera, trasformato in padiglione pediatrico dal 16 dicembre, quando ha preso inizio la campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni.

“Oggi cominciamo a somministrare le seconde dosi ai più piccoli - dichiara Costa -. Tra prime e seconde inoculazioni, tra prenotati e open day, rischiamo di avere i locali del padiglione 20A troppo affollati, il che rappresenterebbe un pericolo a livello di potenziali contagi, ma soprattutto non ci permetterebbe una gestione serena ed efficiente, gli stessi motivi che ci hanno portato, giorni fa, a sospendere l’open day al padiglione 20, per l’utenza degli adulti. Fin dal primo momento abbiamo voluto rendere il padiglione pediatrico un posto accogliente per i bambini: vogliamo che continui a esserlo. L’accesso con prenotazione può venirci incontro”.

Dall’inizio della campagna pediatrica sono stati vaccinati oltre 5600 bambini all’hub della Fiera del Mediterraneo, con una media quotidiana di circa 300 piccoli utenti. In questi ultimi giorni le presenze dei al padiglione pediatrico erano arrivate a raddoppiare, con picchi di 650 bambini vaccinati ogni giorno.

Mercoledì 29 dicembre era stato sospeso anche l’open day per gli adulti - l’utenza dai 12 anni compiuti in su al padiglione 20 - e continuerà a esserlo anche dopo le festività natalizie. Strategia che ha consentito una gestione più ordinata degli arrivi, con una riduzione delle code, motivo per cui l’open day per gli adulti, così come quello per i bambini, resteranno sospesi fino a data da destinarsi. L’accesso senza prenotazione all’hub resta comunque consentito, come fin dall’inizio della campagna vaccinale, all’utenza over 80.

Gli orari sono sempre gli stessi: vaccini dalle 9 alle 19, sia al padiglione 20 per gli over 12, sia al padiglione 20A per gli under 11. La prenotazione può essere effettuata online al link https://fiera.asppalermo.org ma anche sulla piattaforma di Poste Italiane o dal sito Sicilia Coronavirus.

