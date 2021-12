Troppa richiesta di tamponi nel Palermitano, l'Asp apre nuovi drive-in in provincia

Ancora caos tamponi e l'Asp Palermo, per venire incontro all'esigenze dei cittadini, annuncia l'apertura di nuovi drive-in in Provincia, dopo il via, oggi, alla Casa del Sole di via Sarullo, a Palermo, e a Partinico, dove sono stati effettuati complessivamente 453 i tamponi rapidi.

Ed è stato molto alto, in proporzione, il numero dei positivi: 83 persone, tutte sottoposte successivamente al tampone molecolare.

Il servizio, gratuito per i possessori di green pass post vaccinazione, è andato oltre le 7 ore preventivate facendo registrare 203 tamponi e 26 positivi alla Casa del Sole e 250 tamponi e 57 positivi a Partinico.

Alla Casa del Sole, altre 44 persone che si trovavano in auto con i 26 soggetti risultati positivi al tampone rapido, sono state sottoposte al molecolare.

L’attività dei due drive-in proseguirà con regolarità, sette giorni su sette, dalle ore 9 alle 16, a partire da domenica 2 gennaio. Dalla prossima settimana, come detto, l’Asp di Palermo metterà a disposizione degli utenti altri drive-in in provincia.

Come funziona

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per i soggetti già muniti di Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

Tale pagamento potrà essere effettuato nelle casse Ticket dell’Asp (nel seguente link l’elenco completo: http://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=411).

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LMq9_Hgyifq4JXiXepzGiTwTIYREsZtl?usp=sharing

Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare.

I minorenni potranno accedere al Drive In, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli

