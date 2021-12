Palermo, incendio divora due auto: scatta la bonifica in piazza del Gran Cancelliere

Due auto distrutte dalle fiamme, danneggiate anche le palme a due passi dalla moschea e da un plesso della scuola Rita Atria. Piazza del Gran Cancelliere, nel cuore del mandamento Monte di Pietà a Palermo, si lecca le ferite dopo l'incendio di mercoledì notte. E oggi tutta la zona coinvolta dal rogo è stata pulita e sistemata come si può vedere da questo video.

Le immagini mostrano l'intervento degli operai della Rap ma anche le conseguenze dell'incendio, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato causato da un petardo o dal raid di alcuni vandali. Il risultato? Distrutto due vetture posteggiate, danni all'asfalto e agli alberi.

"Non si conoscono le cause del rogo - spiega Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - ma al momento ritengo importante che la piazza sia stata bonificata e ripristinata a poche ore dall'incendio. A breve sarà fatto anche un sopralluogo da parte dei tecnici comunali per capire quali siano le condizioni della palma alta circa 20 metri".

