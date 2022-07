Fuoco ai rifiuti a Palermo, in fiamme anche tre auto a piazza Gran Cancelliere

Un episodio simile era già successo lo scorso dicembre, a pochi passi dalla moschea e dal plesso della scuola Rita Atria, a piazza del Gran Cancelliere, a Palermo. Questa volta, le auto andate in fiamme sono tre: una Lancia Y, una Renault Modus e una KIA Venga. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma non si esclude che il rogo possa essere nato dai rifiuti abbandonati nelle vicinanze del marciapiede.

I residenti della zona hanno più volte lamentano una situazione di degrado dovuta alla continua presenza di immondizia, dovuta anche alla movida notturna. Nei weekend, infatti, la piazza si riempie di ragazzini che lasciano rifiuti ovunque e salgono sui tetti delle macchine, spesso danneggiandole.

Tra le criticità presentate da chi vive nella zona, anche la difficoltà di utilizzare i propri mezzi nel fine settimana. Gli stessi vigili del fuoco, nell'intervenire, hanno riscontrato difficoltà logistiche dovendo parcheggiare il proprio mezzo nell’area pedonale di via Maqueda, e facendo risalire la manichetta lungo via Celso.

