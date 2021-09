Vaccini, Figliuolo in visita all'hub della Fiera di Palermo: "In Sicilia grande lavoro di squadra"

«Qui in Sicilia è stato un fatto un grande lavoro di squadra, che è quello che ho sempre immaginato quando ho elaborato il piano nazionale. Voi spesso dite che la Sicilia è ultima nelle graduatorie. Io dico che la Sicilia ha un’orografia, una popolazione, è partita in un certo modo ma oggi io vedo una grande organizzazione, eccezionale».

A dirlo il commissario nazionale per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. «Grazie alla Sicilia, voglio complimentarmi per un lavoro davvero ben fatto. Il tempo è galantuomo - ha concluso - se i siciliani continueranno ad avere fiducia, vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà alla pari delle altre regioni, anzi anche meglio».

«I vaccini ci sono, dobbiamo fare opera di convincimento, questo lo chiedo anche alla stampa. Il vaccino è l’unico modo per tornare liberi, per toglierci la mascherina, per prendere il caffè. Dobbiamo spingere su ultimo miglio»., ha aggiunto il generale.

