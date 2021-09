Figliuolo a Palermo, Renato Costa: "In città raggiunto il 79% di vaccinazioni"

«Abbiamo ottenuto grandi risultati a Palermo. La città è al 79,6% dei vaccinati fra gli over12. Oggi è il giorno in cui si tirano le somme e siamo soddisfatti». Lo ha detto il commissario straordinario Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della visita del generale Figliuolo all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.

«Anche in provincia siamo tra il 76 e 77%. Questi risultati ottenuti grazie alle vaccinazioni di prossimità. Sono il frutto di un anno di lavoro. Il prossimo obiettivo è andare avanti con le terze dosi, ma soprattutto riuscire a raggiungere quelle sacche di popolazione ancora scettiche».

«La presenza del generale Figliuolo è stata occasione di conferma dell’impegno della città di Palermo e di tutti i comuni siciliani, rappresentati dall’Anci, per venire incontro a questa opera di sensibilizzazione su vaccini e tamponi». Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, anche lui presente all'hub Fiera del Mediterraneo.

«Palermo - ha proseguito il sindaco - ha messo a disposizione questo grande padiglione, il primo in Italia adibito ai tamponi e poi alle vaccinazioni. Adesso occorre una capillare vaccinazione. Per questo sono decine le iniziative a Palermo, d’intesa con il commissario Costa, nei diversi quartieri della città per convincere tutti a vaccinarsi». La Sicilia è «ancora in fondo alla classifica del numero di persone vaccinate», ha detto Orlando, «ma siamo in ripresa. Bisogna promuovere in tutti i modi la vaccinazione che è utile e conveniente ed evita conseguenze peggiori»

