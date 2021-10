Palermo, 81enne prende l'autobus per vaccinarsi ma la fatica lo ferma davanti all'hub: soccorso dai medici

Nel giorno della Festa dei Nonni arriva una storia a lieto fine che ha visto protagonista un 81enne palermitano. L'uomo, deciso dalla ferma volontà di vaccinarsi contro il maledetto Covid che tanti over 80 ha portato alla morte nella pandemia che stiamo ancora attraversando, ha deciso di affrontare il viaggio verso l'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, nonostante le forze non lo sostenessero bene a causa dell'età.

Pronto a ricevere l'inoculazione del siero anti Coronavirus, il signor Giorgio, 81 anni, ha preso l'autobus per recarsi in direzione hub. Sceso alla fermata, però, l'anziano si è reso conto che la strada dall'ingresso del centro di vaccinazione fino al padiglione dentro il quale avrebbe ricevuto la dose era davvero dura da affrontare per la deambulazione delle sue gambe. L'81enne non si è dato per vinto, ha chiamato i volontari presenti al varco dell'hub e ha detto loro "Vorrei vaccinarmi, potete aiutarmi?".

Si è attivata subito l'efficente organizzazione del personale presente all'hub che ha fatto accomodare l'anziano su una sedia e lo ha aiutato nella compilazione dei moduli del consenso per poter ricevere la dose. Un medico e un impiegato amministrativo della Fiera del Mediterraneo hanno accolto l'anziano e lo hanno condotto in macchina fino all’hub per procedere alla vaccinazione in drive-in, possibilità prevista per le persone in età avanzata e con problemi di deambulazione. Completata la somministazione del siero il signor Giorgio è stato riaccompagnato a casa.

“Questo anziano che è voluto venire da solo all’hub a vaccinarsi ci ha fatto una tenerezza infinita. Ci ha ricordato i nostri nonni, coloro che hanno pagato il prezzo più alto in questa pandemia: il virus li ha resi ancora più fragili e meritevoli di protezione - ha detto Renato Costa, commissario Covid della Città metropolitana di Palermo -. Ora che è iniziata la somministrazione delle terze dosi, che li vede tra le categorie prioritarie, rinnoviamo l’appello agli ultraottantenni a vaccinarsi: tornate a trovarci alla Fiera del Mediterraneo. In un attimo vi sentirete più al sicuro”. Per Giorgio missione compiuta.

