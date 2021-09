Partinico, sequestrati 78mila articoli non sicuri: denuncia e multa per il gestore del negozio

Sono circa 78 mila gli articoli non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza a Partinico. Le Fiamme Gialle, nel corso di controllo presso un negozio gestito da un soggetto di etnia cinese, hanno sequestrato 75.960 prodotti (tra articoli per la casa, cartoleria, giocattoli, materiale elettrico ed informatico, nonché prodotti di vario genere non alimentari) trovati su scaffali espositori destinati alla vendita, ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo) previste dal Codice del Consumo e ulteriori 264 articoli recanti il marchio CE contraffatto e/o falso e 1.700 cotton fioc non a norma in quanto composti da materiale (supporto in plastica) non biodegradabile e solubile in acqua.

I militari hanno denunciato il titolare della ditta, C.J. di anni 51, per frode in commercio e contraffazione del marchio CE e segnalato alla locale Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo, che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un mimino di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.

A ciò si aggiunge l’irrogazione da parte della guardia di finanza di una sanzione pecuniaria che va da un mimino di 2.500 euro a un massimo di 25 mila euro, ai sensi della L. 27/12/2017, n° 205.

