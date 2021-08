Lavoratori in nero col reddito di cittadinanza, scoperti altri due furbetti a Partinico

Cinque lavoratori in nero, due dei quali anche col reddito di cittadinanza. È il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Partinico che hanno eseguito una serie di controlli in sei aziende del territorio, con il supporto dei carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura, del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo operativo del Gruppo tutela del lavoro di Palermo.

In particolare, in un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di canapa legale (ossia a basso contenuto di THC) è stato trovato un lavoratore ”in nero”. Elevata una sanzione amministrativa di 3.600 euro nei confronti del titolare.

Controllate anche altre 4 attività di autolavaggio, in tre delle quali sono stati trovati quattro lavoratori in nero di cui due col reddito di Cittadinanza. Sono state elevate sanzioni per un totale di 20mila euro e in un caso è scattata anche la sospensione dell’attività.

I percettori irregolari del reddito di cittadinanza sono stati segnalati all'Inps per la revoca del beneficio.

