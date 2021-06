Mondello cambia volto: scatta oggi la maxi isola pedonale sul lungomare

Inizia a Mondello la sperimentazione della maxi isola pedonale. Il tratto dallo stabilimento balneare, dove una pattuglia dirotta il traffico in via Glauco, fino a via Teti da oggi è a uso esclusivo di pedoni e ciclisti.

Dal 20 luglio però l’isola pedonale si estenderà fino alla piazza di Valdesi, mentre fioriere e panchine vengono già posizionate sulla strada libera da smog e clacson. Novità anche per la piazza di Mondello che dalle 18 alle 24 sarà zona a traffico limitato, con una pattuglia che regolerà l’accesso delle auto.

“È un cambiamento storico per Mondello che va in perfetta sintonia con ciò che abbiamo realizzato in città - dice il vicesindaco Giambrone - ci vuole del tempo per cambiare le abitudini, ma per il borgo marinaro è assolutamente una vittoria”.

