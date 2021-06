Isola pedonale di Mondello presidiata dai vigili ma qualcuno sfugge ancora ai controlli

A Mondello, sul litorale di Palermo, il varco della maxi isola pedonale in vigore da ieri, in concomitanza di via Glauco torna ad essere presidiato dalla polizia municipale.

Alcuni automobilisti, nei giorni scorsi, avevano infatti infranto i divieti percorrendo la via ormai a loro interdetta. Si è così sottolineata l’importanza di impedire a tutti i costi gli accessi indebiti, in modo da abituare la cittadinanza al cambio di viabilità.

È inoltre presente la segnaletica verticale a indicare non solo l’obbligo di svolta a sinistra, ma anche l’inizio dell’area a traffico limitato.

Nel frattempo però, c’è qualcuno che pur di introdursi nella zona pedonale viola il divieto di accesso e percorre in controsenso via Circe.

