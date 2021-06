Quattro parcheggi e navette: ecco come spostarsi a Mondello con l'isola pedonale

Da ieri mattina è in vigore l'isola pedonale sul lungomare di Mondello, dallo stabilimento balneare fino alla piazza. Si tratta della prima fase del provvedimento che si completerà il 20 luglio quando le auto saranno vietate da Valdesi a via Teti.

Oggi pomeriggio il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore Sergio Marino incontreranno i vertici della Società ItaloBelga per studiare interventi mirati alla collocazione di elementi di arredo della passeggiata fino alla piazza di Mondello.

Come spostarsi

Sono 4 i parcheggi collegati con l’isola pedonale: Galatea, Mongibello, Tolomea, Palinuro e viale Aiace, da dove partono ogni 10 minuti navette Amat gratuite. I percorsi sono i seguenti: parcheggio Galatea, viale Galatea, viale principe di Scalea (lato Valdesi), piazza Valdesi, viale Regina Elena, via Torre di Mondello, via Mondello, via Tolomea, via Mongibello, via Tolomea, via Pindaro, via Stesicoro, viale Aiace, via Diomede, viale Aiace, via Mondello, via Palinuro, piazza Caracciolo.

